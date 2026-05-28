Marité Matus acusó a Camilo Huerta de haber sido infiel con un periodista a cambio de dinero: “Pasó y me pagó bien”

La guerra entre Camilo Huerta y Marité Matus acaba de explotar con una acusación que remeció farándula y redes sociales. En medio de la feroz batalla judicial que ambos mantienen tras su quiebre, salió a la luz un delicado antecedente: la influencer habría acusado al ex Yingo de haberle sido infiel con un hombre, identificado con las iniciales J.A.N.

El conflicto entre la expareja ya estaba lejos de ser amistoso. Huerta decidió querellarse contra Marité Matus por injurias graves con publicidad, luego de que ella presentara una demanda de divorcio culposo.

Hasta ahora, la ex de Arturo Vidal había insistido públicamente en que el exchico reality le fue infiel y que, además, ella habría cargado económicamente con la relación. Pero la bomba más fuerte la lanzó Cecilia Gutiérrez en el programa "¡Hay que decirlo!", donde aseguró que Matus "lo acusó de tener relaciones íntimas con hombres".

Según se reveló, dentro de la demanda de divorcio culposo presentada por Matus existiría un mensaje que, supuestamente, Huerta le habría enviado a un amigo hablando de esta situación. La defensa del exchico reality extrajo parte de esa conversación, donde no solo se mencionaría un vínculo con una persona del mismo sexo, sino también un supuesto pago de dinero de por medio.

El mensaje, fechado el 30 de julio de 2024, habría sido incluido como prueba por Marité Matus. En él, Huerta supuestamente reconocería haber tenido relaciones con un periodista de iniciales J.A.N. a cambio de dinero.

"De verdad nunca pensé esta we… pero pasó y me pagó bien", dice la conversación que hoy está en el centro de la polémica.

Sin embargo, Camilo Huerta salió rápidamente a desmentirlo todo. El exchico reality aseguró que la conversación es completamente falsa y negó tajantemente cada una de las acusaciones en su contra.

Por su parte, la defensa de Huerta arremetió contra la presentación de estos antecedentes, calificando la supuesta prueba como un intento de "injuriar en este caso judicialmente la honra y honor de mi patrocinado y menoscabar a su persona".

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