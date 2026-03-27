Taylor Lautner anuncia que será padre por primera vez: "¿Qué es mejor que dos...?"

El eterno “chico lobo” de Crepúsculo vuelve a ser noticia, pero esta vez lejos del drama adolescente. Taylor Lautner, confirmó que será padre por primera vez junto a su esposa, Taylor Lautner (Dome era su apellido antes de casarse). Sí, leíste bien: viene un bebé en camino.

El anuncio llegó, cómo no, vía Instagram, donde el actor compartió una serie de fotos posando con la ecografía del bebé.

Pero lo que realmente encendió las redes fue su comentario: "¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?", jugando con la ya comentada coincidencia de nombres y dejando entrever que la familia sumará un tercer integrante con el mismo sello.

La pareja lleva junta desde 2018, aunque oficializaron su relación recién en 2022 con una boda que pasó bastante más desapercibida que sus años de exposición mediática.

Aunque muchos todavía lo asocian inevitablemente a “Jacob”, el musculoso rival romántico de la saga, lo cierto es que su carrera posterior ha estado lejos de ese nivel de impacto, con pasos poco memorables por cine y televisión. Ahora, Lautner parece apostar por un nuevo rol: el de padre.

PURANOTICIA