Tanza Varela y la decisión de sacarse sus implantes: “Mi cuerpo estaba saturado”

La actriz y ex chica reality Tanza Varela, está totalmente alejada de las polémicas, y está realizando cambios importantes en su vida, es por eso que reveló, que se sacó sus implantes de silicona tanto por decisión personal, como por razones médicas.

En conversación con el diario LUN, la ex “Año Cero” comentó que ella con su marido, el cineasta Matías Bize, sufrieron la perdida de su segundo hijo, por complicaciones médicas y que ningún doctor le pudo dar una razón convincente.

Varela, que ahora está radicada en México con el director de cine y su otro hijo, cuenta que se le diagnosticó el síndrome de ASIA (Autoinmune Inducido por Adyuvantes), que ocasionó reacciones inflamatorias en el cuerpo ante sustancias extrañas.

“Me habían puesto 120 cc de silicona más en cada busto. Nunca quise ese volumen. Cargué mucho peso, que al cuerpo no le correspondía cargar: me sentí mal, perdí a mi hija, me dolían las axilas, me dolían al hacer pilates, al dormir”, reflexionó.

“Mi cuerpo estaba saturado y, al estar embarazada, hago un poquito responsables a los implantes por la pérdida de Rosa (su hija) (...) Soy mucho más feliz porque estaba opacada de dolor”, aseveró.

