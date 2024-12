Tanza Varela reveló el motivo que la llevó a irse de Chile: "Por eso terminé huyendo"

La chilena, Tanza Varela, pasó por varios reality shows, y se convirtió en todo un fenómeno farandulero. La influencer estuvo presente en Año 0 y también en Amazonas y protagonizó varias polémicas.

Tras esto, ese tipo de episodios, sumado al revuelo mediático que había generado su nombre, la llevaron a alejarse de la televisión e incluso a irse de Chile.

A más de diez años después, Varela expuso una profunda reflexión al respecto.

En una entrevista con Revista Sarah, reveló que a México se fue con un antiguo amor, y que fue una vía de escape de todo lo que estaba viviendo en su momento.

“No la pude manejar. Por eso terminé huyendo. Yo creo que me faltaron muchos consejos de la gente adulta que estaba alrededor mío.Por ejemplo, yo no sabía lo que estaba pasando afuera del reality en aquel entonces”, expresó Tanza.

Cuando le consultaron si volvería al mundo televisivo, respondió: “¡Nunca más lo volvería a hacer! Y cuando digo nunca, es porque realmente nunca. Es demasiado expuesto, demasiado sacrificado”.

También, Varela afirmó que “yo nunca me he creído mucho el cuento. Pero cuando me vi en esa situación, como invadida todo el tiempo por los periodistas que se tiraban encima, era super heavy, ahí fue que dejé de disfrutarlo”.

