Tanza Varela estalla contra Paty Maldonado por dichos sobre Trini Cerda: “No solo hiere a una persona, sino a toda una comunidad”

Tanza Varela alzó la voz en defensa de Trinidad Cerda luego de la polémica generada por los dichos de Patricia Maldonado, los que fueron ampliamente calificados como transfóbicos. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la exchica reality manifestó su molestia por el trato y las declaraciones de la opinóloga, quien se refirió a Cerda en masculino y cuestionó su identidad de género.

“Esta vez no me puedo quedar callada”, comenzó señalando Varela, explicando que si bien suele mantener sus opiniones en el ámbito privado, en esta ocasión sintió la necesidad de pronunciarse públicamente. “Los dichos de la señora Paty Maldonado me dolieron. Hay cosas que no es necesario decir. No es necesario entrar en discusiones de si eres o no eres mujer”, expresó.

En su descargo, Tanza destacó su cercanía con Trini Cerda, a quien describió como “una hermosa persona, siempre preocupada de los demás”, recalcando que su defensa nace tanto desde lo personal como desde una postura valórica. “Creo que hoy en día existen muchos tipos de personas y hay que dejarlas ser, dejarlas libres”, agregó.

Recordar que la polémica se originó luego de que Maldonado respondiera a críticas de Cerda en el programa Tal Cual (TV+), afirmando: “Le voy a repetir en su cara que usted es hombre, que se ve bastante bien maquillado, pero es hombre”, declaraciones que desataron una ola de reacciones en redes sociales.

Varela fue enfática al cuestionar el impacto de este tipo de mensajes en televisión. “Qué peligroso es que las personas tengan tanta pantalla para decir lo que quieran sin ponerse en el zapato del otro”, sostuvo, advirtiendo que estos discursos no solo afectan a una persona en particular. “No solo hiere a Trinidad, sino que a toda una comunidad que pasa por lo mismo”, afirmó.

Finalmente, la exfigura televisiva hizo un llamado a la empatía y al respeto, señalando que una mayor conciencia podría evitar daños profundos en personas, familias y comunidades que enfrentan procesos complejos. “Un poquito más de empatía podría cambiarlo todo”, concluyó.

