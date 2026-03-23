Tanza Varela enfrenta horas críticas por la salud de su hija y un confuso diagnóstico que encendió las alarmas

El drama golpea de frente a la exchica reality Tanza Varela, quien hoy vive horas de angustia total por la delicada situación de su hija de apenas once meses, Roma.

Todo estalló este fin de semana, cuando la influencer sorprendió a sus seguidores al contar que la pequeña habría sido picada por “algo” mientras jugaba tranquilamente en el patio de su casa, desatando una verdadera preocupación familiar.

"La patita se empezó a inflamar y a poner muy caliente. En la clínica el diagnóstico hasta hoy en la mañana era que la había picado una araña de rincón y ya sabrán ustedes lo que eso significa", escribió Varela, dejando en evidencia el nivel de preocupación.

Pero el giro en esta historia no tardó en llegar. Tras una serie de exámenes, finalmente se descartó "que haya sido picada por una araña de rincón, gracias a Dios", lo que bajó —solo un poco— la tensión del momento.

"Pero como aún no tienen un diagnóstico claro, Roma seguirá hospitalizada esperamos que hasta lo antes posible. Su pie sigue morado, pero ella está bien. Y a nosotros nos volvió el alma a la vida", explicó la exchica reality.

Finalmente, Varela cerró con una potente frase: "No existe una peor tortura para una mamá, que a un hij@ le pase algo". Además, no dejó pasar la oportunidad de agradecer el apoyo recibido: "Gracias por habernos mandado tanta linda energía, era lo que necesitábamos. nuevamente gracias por el cariño que me dejan siempre en sus mensajes".

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