Tamara Cornejo rompe el silencio sobre su relación amorosa con Marcelo Ríos: “Nos conocemos hace muchos años”

Marcelo Ríos vuelve a sacudir los titulares del espectáculo, pero esta vez por su vida amorosa. El extenista confirmó a Hugo Valencia que está comenzando un romance con Tamara Cornejo, hija del histórico jugador Patricio Cornejo, y que la relación ya despierta comentarios en redes y farándula.

Aunque el pololeo lleva menos de un mes, Ríos asegura que ambos están viviendo un momento feliz y sin complicaciones.

“Es una relación, que quiere dejar en claro, no fue paralela a la relación que mantuvo con la nutricionista”, aclaró Valencia, refiriéndose a Vanessa Bourgeois, con quien el deportista terminó hace algunas semanas y que todavía sigue en la memoria de los seguidores del extenista.

Tamara habla y rompe el silencio

Por su parte, Tamara Cornejo decidió entregar su versión a Nelson Beltrán, conocido como “Colombiano”, en el programa Hay que decirlo. El panelista, amigo de la joven desde hace años, fue el encargado de confirmar lo que ya era un secreto a voces en el ambiente social: la relación con Ríos es real.

“Sí, amigo, es verdad, estamos bien, nos conocemos hace muchos años”, confesó Tamara.

Y agregó detalles de cómo están llevando esta etapa: “Lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz y que nos estamos conociendo nuevamente”, revelando que, pese a los antecedentes de cada uno, ambos disfrutan de esta nueva oportunidad.

Entre declaraciones, aclaraciones y viejas amistades, el romance de Ríos con Tamara promete convertirse en uno de los temas más comentados de la farándula nacional.

PURANOTICIA