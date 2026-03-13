Junior Playboy explota tras expulsión de Fiebre de Baile: “No me arrepiento de nada”

El escándalo en el estelar Fiebre de Baile sigue sumando capítulos. Esta vez fue el propio Junior Playboy quien decidió romper el silencio y lanzar un largo descargo en redes sociales tras su explosiva salida del programa.

El mediático —cuyo nombre real es José Luis Concha— fue expulsado en pantalla por la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, luego de protagonizar un tenso encontrón con Fran García-Huidobro detrás de cámaras.

Según lo que se vio en el programa, la tensión explotó durante un corte comercial, cuando Junior decidió enfrentar directamente a la jurado conocida como la “Dama de Hierro”. El ambiente se volvió tan incómodo que Argandoña intervino de inmediato y tomó una decisión que dejó a todos helados.

En plena transmisión, la animadora sentenció: "Como presidenta del jurado, expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de Baile. Definitivo".

La medida dejó la grande en el estudio y, ahora, el propio Junior salió a dar su versión de los hechos en Instagram, agradeciendo además el apoyo de sus seguidores.

"Quiero agradecer todos los lindos mensajes, todo el apoyo que ustedes me dan. Yo me hice una promesa con mi nuevo despertar, mi nuevo crecimiento, que dije que no me iba a dejar pisotear ni humillar por nadie más", partió diciendo el ex chico reality.

En su descargo, el autodenominado “Thor Chileno” también se refirió a la imagen que muchos tienen de él en televisión y defendió con todo su personalidad y su historia.

"Para algunos tal vez sea ordinario, no sé, flaite, como me quieran llamar. Para mí son palabras descalificativas que no llegan ni una conmigo. Con la que me identifico es humilde, un huevón que viene de abajo, que le ha costado mucho (...)", añadió.

Pero si alguien pensaba que el participante estaba arrepentido del escándalo, se equivocó. Junior fue tajante al evaluar el enfrentamiento que terminó sacándolo del programa.

"No me arrepiento de nada. Les digo honestamente si valió la pena, sí, valió la pena. Porque la verdad igual no la pueden tapar tanto, esta gente disfraza las cosas con palabras pitucas o disfraza con gestos".

Niega destrozos y aclara caída en el estudio

Otro de los rumores que comenzaron a circular tras su salida apuntaba a que habría reaccionado furioso, rompiendo cosas en el canal. Sin embargo, Junior lo negó de plano y aseguró que lo ocurrido fue simplemente un accidente.

"Hay gente que está inventando, que yo golpeé cosas, que rompí cosas; no he roto ni golpeado cosas. Yo me saqué la chucha, que es otra cosa. Me caí, me golpeé mi brazo, mi espalda, la cabeza y con las piernas le pegué a la pantalla, donde me caí, una pantalla grande. Gracias a Dios no pasó nada", explicó.

Para cerrar, el ex chico reality dejó entrever que su salida del programa no lo tomó totalmente por sorpresa, insinuando que ya venía arrastrando roces previos con Argandoña.

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