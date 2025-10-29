Tachuela Chico sufre infarto en Italia y su hijo “Pastelito” le dedica un emotivo mensaje en televisión: "Pedimos que oren por mi papá"

El querido artista circense Agustín Maluenda Quezada fue hospitalizado tras descompensarse durante el Festival Internacional de Circo. Desde el programa Fiebre de Baile, su hijo no pudo ocultar su preocupación y le envió un sentido saludo lleno de cariño y esperanza.
El reconocido artista circense Agustín Maluenda Quezada, conocido en el mundo del circo como Tachuela Chico, se encuentra internado en una clínica luego de sufrir un infarto durante su participación en el Festival Internacional de Circo en Italia.
La noticia fue confirmada en pleno programa Fiebre de Baile por su hijo, Agustín “Pastelito” Maluenda Ríos, quien hizo una pausa en su participación para enviar un sentido saludo y palabras de aliento a su padre, mostrando la profunda preocupación y el cariño que lo une a uno de los íconos más queridos del circo chileno.
"Quiero tomar un poquito de mi tiempo para saludar a mi papá. Mi papá está en la clínica Alemana ahora. Lo llevamos de urgencia", comentó.
"No sabía qué tenía. En Italia en el Festival Internacional de Circo, supimos que había sufrido un infarto allá", agregó.
Bajo esta misma línea, Pastelito se sinceró y dijo que como familia, de todas formas se sienten agradecidos: "Dios le da una nueva oportunidad para vivir y eso nos tiene muy felices porque mi papá es un hombre fuerte, es un hombre que ha dedicado su vida a hacer reír y creo que va a seguir por muchos años más".
"No queríamos decir nada, pero creo que mi papá se merece que la gente sepa que está pasando y como nosotros somos creyentes pedimos que oren por mi papá porque tiene una operación muy complicadita", cerró.
