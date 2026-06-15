Susto en el embarazo: Vale Roth es internada de urgencia tras sufrir parálisis por estrés y se ausenta de "Fiebre de Baile"

Un complejo momento de salud encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. La conocida bailarina y figura de televisión, Vale Roth, debió asistir de urgencia a una clínica capitalina tras presentar preocupantes síntomas físicos en medio de su tercer embarazo, fruto de su relación con Miguel de la Fuente.

El incidente ocurrió el pasado domingo tras un tenso momento familiar. Según relató la propia artista en sus redes sociales, todo se desencadenó luego de una rabieta de su hija mayor en un parque de juegos.

"Desde que tiene dos años, la Antonia está un poquito más difícil, vienen las pataletas y todo eso, y requiere de mucha paciencia de los padres. Y hoy día se mandó una que quedé mal, consumida. Nos subimos al auto y se me empezó a dormir la cara, me tocaba y no sentía nada... y el brazo izquierdo", detalló la participante de Fiebre de Baile.

Ante la gravedad de los síntomas, la pareja decidió buscar atención médica de inmediato. El temor principal de la bailarina apuntaba al bienestar del bebé que espera, del cual hace solo unos días había revelado que será un varón.

"Me asusté demasiado. Con Miguel fuimos a dejar a las niñas a la casa de mis suegros y estamos acá en la clínica. Me preocupa el pirgüín, pero sé que está todo bien acá. Solamente quiero ver que esté bien yo también", confesó afectada.

Tras someterse a una serie de exámenes, que incluyeron una resonancia de cerebro visada por un neurólogo para descartar cualquier daño neurológico, los médicos determinaron el origen del problema.

"Fue un cuadro de estrés y ansiedad, y tengo licencia de 11 días. Así que tengo que tratar de descansar, pero con dos niñas pequeñas es difícil, y embarazada también", señaló Roth, confirmando que afortunadamente no se encontraron anomalías en su cerebro.

A raíz de esta situación, Valentina Roth se verá obligada a alejarse temporalmente de la competencia de baile de Chilevisión. La noticia fue ratificada en pantalla por la conductora del espacio, Diana Bolocco, quien aclaró a los televidentes que la participante "está con una licencia. Nada grave, pero está en su casa", asegurando que la producción la recibirá de vuelta apenas esté recuperada.

Por su parte, la bailarina agradeció el respaldo del canal y anunció que bajará las revoluciones, alejándose también de las redes sociales para cumplir con el reposo.

"Voy a tratar de tomarme todo más tranqui. Y el Baile... la producción se ha portado excelente conmigo, me dijeron que cualquier cosita contaba con ellos y me van a esperar", concluyó.

PURANOTICIA