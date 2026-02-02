Susto en el camino a CHV: Cecilia Gutiérrez y Pancha Merino protagonizan accidente de tránsito

Un gran susto pasaron Cecilia Gutiérrez y Francisca “Pancha” Merino durante la jornada del domingo, cuando sufrieron un accidente de tránsito mientras se dirigían a las dependencias de Chilevisión para participar en un nuevo capítulo de Primer Plano.

El hecho ocurrió cuando el automóvil en el que viajaban —junto a otras figuras del programa— fue colisionado por otro vehículo que no respetó un ceda el paso. A pesar de la fuerza del impacto, no se registraron personas lesionadas, lo que llevó tranquilidad tanto a las involucradas como a sus seguidores.

Fue la propia Cecilia Gutiérrez quien relató lo sucedido a través de sus redes sociales. “Estoy en el canal y tuvimos una venida un poco accidentada con la Pancha Merino. Nos venimos juntas y nos chocaron”, comentó desde los pasillos de CHV, explicando que el impacto fue provocado por la imprudencia de otro conductor.

“Afortunadamente no pasó nada. El choque fue fuerte, pero no nos pasó nada”, aseguró la periodista, aunque reconoció que quedó en estado de shock tras el accidente. “Todavía siento el ruido del impacto en mi cabeza y vi de reojo el auto que chocó justo del lado donde venía la Pancha”, agregó.

Durante la emisión del programa, ambas panelistas entregaron más detalles del incidente al ser consultadas por Julio César Rodríguez. Pancha Merino, quien recibió el golpe del lado más afectado del vehículo, incluso bromeó con la situación: “Ya estoy acostumbrada a los topones”.

Sin embargo, el impacto no fue solo físico. En medio de la transmisión, Cecilia Gutiérrez debió retirarse momentáneamente del set al comenzar a sentirse mal. Más tarde explicó que arrastraba problemas de salud previos, como jaquecas y malestar estomacal producto de antibióticos, lo que, sumado al accidente, le provocó un episodio de angustia y sudoración.

Pese a todo, la periodista optó por continuar en el programa tras tomarse un breve descanso, cerrando una jornada marcada por el susto, pero sin consecuencias mayores.

