Suspenden "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

A continuación, Trump criticó a otros dos presentadores de programas nocturnos, Jimmy Fallon y Seth Myers, a quienes describió como "dos perdedores totales, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus índices de audiencia también son horribles".

Tras conocerse la noticia de la suspensión del programa, la oficina del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, criticó la decisión de ABC, diciendo que es "un comportamiento corrupto, despreciable y cobarde" y "un esfuerzo coordinado para controlar a los medios" .

En su cuenta personal, el gobernador añadió: "Comprar y controlar plataformas mediáticas. Despedir comentaristas. Cancelar programas. No son coincidencias. Es un acto coordinado. Y es peligroso. El Partido Republicano no cree en la libertad de expresión. Te están censurando en tiempo real ".

Por su parte, el congresista demócrata Brad Sherman, quien representa a la ciudad californiana de Burbank, donde se encuentra una parte importante de la industria televisiva de EE.UU., dijo en un mensaje en Bluesky que "todo el poder del gobierno federal, incluida la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), se está utilizando para silenciar a todas las voces excepto la de MAGA ".

Dijo que la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. protege la libertad de expresión de represalias gubernamentales, "incluso si es incorrecta" .

Mientras, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, escribió en X que "una sociedad libre y democrática no puede silenciar a los comediantes porque al presidente no le gusta lo que dicen ".

"Esto es un ataque a la libertad de expresión y no se puede permitir que siga así. Todos los funcionarios electos deben alzar la voz y oponerse a este acto antidemocrático", dijo el mandatario demócrata.

"CONDUCTA ENFERMIZA"

Este miércoles, el presidente de la FCC, Brendan Carr, había dicho en un podcast que los comentarios de Kimmel mostraban "la conducta más enfermiza posible" e instó a Disney a tomar medidas.

"[Los canales de televisión] tienen una licencia concedida por nosotros, y por tanto tienen la obligación de operar de acuerdo al interés público", dijo Carr, quien fue nombrado por Trump.

"Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, contra Kimmel, o, ya saben, la FCC tendrá más trabajo que hacer", declaró Carr en el podcast The Benny Show.

Carr señaló que una disculpa de Kimmel sería un "paso mínimo muy razonable".

El anuncio de ABC se produjo justo después de que uno de los mayores propietarios de cadenas de televisión de Estados Unidos, Nexstar Media, dijera que no emitiría Jimmy Kimmel Live! "en el futuro previsible, a partir del programa de esta noche".

Nexstar afirmó el miércoles por la noche que los comentarios del comediante sobre Kirk fueron "ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional".

"No creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos", afirmó Andrew Alford, presidente de la división de radio y televisión de Nexstar.

"Seguir dándole a Kimmel una plataforma simplemente no hace parte del interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de suspender su programa en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las mentes más sensatas mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo".

El pasado julio, la cadena NBC anunció que en 2026 terminaría el programa nocturno de Stephen Colbert, otro presentador que ha sido muy crítico con Trump.

La cadena dijo entonces que decisión era "puramente financiera en un contexto difícil para la televisión nocturna" y que no estaba "relacionada de ninguna manera con el rendimiento, el contenido ni otros asuntos del programa".

Pero lo cierto es que el anuncio de la cancelación se hizo después de que CBS alcanzara un polémico acuerdo con el presidente Trump, por el cual la cadena se comprometió a pagar US$16 millones en gastos de representación y donaciones a la biblioteca presidencial del mandatario, luego de que este acusara al programa 60 minutes de "inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata" durante la elección presidencial de 2024.