Supuesta prima de Luis Miguel asegura que madre del artista sigue viva y la visita regularmente

Uno de los grandes misterios de la música latina, es el paradero de la madre del cantante azteca Luis Miguel, Marcela Basteri, quien desapareció en España en el año 1986, tras múltiples reportes de infidelidades, maltratos y celos, por parte del padre del artista, “Luisito Rey”.

Una de las teorías que siempre ha permanecido, es que, de alguna forma, la mujer de nacionalidad italiana, estaría viviendo en Argentina, y en el marco de la visita del “Sol de México” al país trasandino, nuevamente se ha reavivado esa teoría.

En esta ocasión Lorena Della Torre, quien asegura ser prima de Luis Miguel, afirmó al programa “Mañanísima” del canal El Trece, que la madre del artista sigue viva, y la visita regularmente. Además, asegura que se encuentra en un hospital psiquiátrico recibiendo cuidados médicos.

“La cuidan, come, le dan su medicación. No es el lugar más indicado, pero bueno. Está con las complicaciones propias de la edad, pero bien. Me reconoce”, afirmó al programa.

Sobre si el astro azteca sabe esta información, Della Torre comentó: “Sinceramente no sé si él (Luis Miguel) la visita. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela. Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, el abuelo de Luis Miguel y papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel”, afirmó.

“Marcela vive. Es la persona a la que voy a visitar. Es la mamá de Luis Miguel. Qué es lo que decide Luis Miguel con su mamá es un terreno en el que no me voy a meter porque no me interesa”, señaló la mujer.

PURANOTICIA