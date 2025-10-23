Supuesta pareja de Fran Maira es formalizado tras episodio de violencia: “En ningún momento la he tocado”

El productor musical Nes, cuyo verdadero nombre es Joaquín Rodríguez, fue formalizado por presunta violencia contra su pareja, la ex “Gran Hermano”, Fran Maira.

Según la información judicial, la madrugada del miércoles se desató un violento episodio en el Hotel Mandarín Oriental, donde una discusión sentimental habría terminado con Rodríguez perdiendo el control. De acuerdo al relato de Maira, el músico la habría tomado con fuerza de los brazos y la habría zamarreado con brusquedad.

Pero eso no es todo. ya que tras el altercado, Rodríguez habría bajado al estacionamiento del hotel, donde descargó su furia contra el vehículo de la también cantante, provocando destrozos.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, medidas que buscan mantener a raya al productor mientras avanza la investigación.

DECLARACIONES DE JOAQUÍN RODRÍGUEZ

"No la he agredido. En ningún momento la he tocado", afirmó el acusado al programa "Hay que decirlo".

Además, indicó que no existe vínculo sentimental con Fran Maira.

"La versión de Joaquín y la que va a llevar adelante su defensa es que estos hechos no sucedieron tal como los denuncia la víctima, y en ese entendido, durante el plazo de investigación, se va a acreditar la teoría de mi representado en cuanto a que primero no hubo golpes, no hubo lesiones, porque sino hubiese sido formalizado por el delito de lesiones y no fue así”, aseguró el abogado defensor.

