“Supéralo”: Francoise Perrot arremete contra Daniela Aránguiz por antigua polémica ligada al Mago Valdivia

Francoise Perrot rompió el silencio y respondió con dureza a Daniela Aránguiz, luego de que esta última revelara públicamente que la mantiene en su “lista negra” por una antigua pelea que involucraría a Jorge “Mago” Valdivia.

Ambas figuras televisivas fueron cercanas amigas a comienzos de los 2000, cuando coincidieron en el extinto programa juvenil Mekano. Sin embargo, la relación se quebró tras un episodio que Aránguiz calificó como una traición, al acusar a Perrot de llegar a su casa acompañada de Angie Alvarado, con quien se vinculó sentimentalmente a su entonces esposo.

Ante estos dichos, Francoise Perrot envió un mensaje directo en el programa No es Nada Personal, asegurando que no guarda rencor y llamando a Aránguiz a cerrar el capítulo. “Fuimos amigas, somos comadres hasta el día de hoy. En verdad, supéralo”, expresó, agregando que el tema con Valdivia “ya es pasado” y que es momento de seguir adelante.

La respuesta de Daniela Aránguiz no tardó en llegar. En Sígueme, la panelista negó cualquier afecto hacia Perrot y lanzó duras acusaciones personales, cuestionando su rol como madre y recordando antiguos episodios televisivos que, según ella, evidenciarían abandono de sus hijas.

Frente a esto, Perrot reaccionó visiblemente molesta a través de redes sociales, apuntando directamente a TV+ por permitir que se hablara de menores de edad en pantalla. “Con mis hijas, no”, advirtió, sin descartar acciones legales contra el canal o la panelista.

PURANOTICIA