“Stranger Things” se despide a lo grande: capítulo final de la serie llegará a las pantallas de los cines

Netflix ha revelado que el episodio final de “Stranger Things”, una de las joyas más emblemáticas de su catálogo, llegará a la gran pantalla en un estreno sin precedentes: más de 350 salas de cine proyectarán el cierre de la serie que marcó a toda una generación.

El capítulo final, titulado “The Rightside Up”, tendrá una duración cinematográfica de dos horas y podrá verse en funciones especiales los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026.

Los detalles sobre las salas y los países que participarán en esta experiencia colectiva serán anunciados próximamente por la plataforma.

"Sería increíble porque los fans podrían verlo junto a otros fans y experimentar el episodio como algo comunitario", señalaron los hermanos y directores Duffer a Variety.

La quinta y última temporada de Stranger Things se desplegará como una trilogía de estrenos cuidadosamente orquestada: los primeros cuatro episodios verán la luz el 26 de noviembre, seguidos por tres capítulos más el 25 de diciembre, para culminar en el épico desenlace de Fin de Año, cuando el mundo del revés cierre su círculo, pero esta vez, en pantalla gigante.

PURANOTICIA