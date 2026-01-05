Stranger Things aún no se despide: Netflix anuncia documental del final de la serie

Netflix volvió a sacudir a los fanáticos de Stranger Things con un anuncio que mezcla nostalgia y emoción y promete más de un momento polémico entre los seguidores de la serie. La plataforma reveló que estrenará un documental que muestra los entretelones del rodaje de la quinta y última temporada de la exitosa saga.

El cierre definitivo llegó el pasado 31 de diciembre, cuando la serie puso fin a 9 años de historia con un episodio final de más de dos horas que concluyó la trama de "Eleven" y el resto del grupo. Pero Netflix decidió ir más allá de la despedida: junto al anuncio del documental se liberó un trailer que deja entrever no solo las lecturas de guion cargadas de emoción, sino también las tensas y conmovedoras despedidas entre actores y equipo de producción.

El estreno de este documental está fijado para el próximo 12 de enero, una fecha que promete provocar bastantes emociones y seguramente algunas críticas de quienes cuestionen cómo se cerró una de las series más icónicas de la última década.

PURANOTICIA