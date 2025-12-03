“Stranger Things 5” arrasa en Netflix y bate récord histórico de estreno

La quinta temporada de "Stranger Things" no solo llegó, sino que lo hizo arrasando. Desde su estreno el pasado 27 de noviembre, el volumen 1 ha acumulado 59,6 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el mayor debut televisivo en inglés de toda la historia de Netflix.

El gigante del streaming informó que el primer bloque de la temporada final, protagonizada por Millie Bobby Brown, "se ubicó en el Top 10 en los 93 países analizados y alcanzó el número uno en noventa de ellos", consolidando así su dominio global.

Las temporadas anteriores tampoco se quedaron atrás: en su momento estuvieron en el Top 10 de lo más visto y, entre las cuatro primeras entregas, suman un total de 1.200 millones de visualizaciones desde su estreno.

Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, no ocultaron su asombro ante la respuesta de los fans: "La cantidad de seguidores que ya han visto el volumen 1 es asombrosa; la respuesta ha sido mayor de lo que jamás hubiéramos imaginado. La serie ya tiene una década, y ver cómo la base de seguidores no solo perdura, sino que sigue creciendo, ha sido increíblemente gratificante para nosotros".

Con estos números, "Stranger Things" se posiciona como el tercer mejor estreno en la historia de Netflix, solo superada por las temporadas 2 y 3 de la surcoreana "El juego del Calamar", que marcó un récord a nivel mundial.

Cabe mencionar que la temporada final se estrenará por partes. La primera ya está disponible con cuatro episodios; la segunda llega el 25 de diciembre con tres capítulos; y la última entrega se podrá ver el 31 de diciembre, cerrando la saga que ha capturado a millones de seguidores en todo el mundo.

