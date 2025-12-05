Stefan Kramer se enfrenta a la polémica de Cristian Castro en los Copihue de Oro: "No quise molestarlo"

Stefan Kramer volvió a tomar control de la polémica que desató su imitación de Cristián Castro en la Teletón. Lejos de encender más el incendio, el imitador aprovechó su noche triunfal en los Copihue de Oro para lanzar un mensaje al cantante mexicano, dedicarle el premio y, de paso, dar una clase magistral sobre cómo surfear las críticas sin hundirse.

Recordemos que su presentación en la cruzada solidaria fue muy polémica. El fan club de Castro se fue en picada y el propio artista, aunque relajado, dijo que la imitación le pareció un "poquito excesiva".

Pero con el Copihue en la mano, Kramer respondió a su manera. "Quiero dedicarle este premio a Cristian Castro", lanzó entre risas, para luego ponerse más solemne: "Mi intención no fue molestarlo ni molestar a su fanaticada, pero bueno, fueron días dolorosos de algunas cosas".

"Quiero agradecer el apoyo (...) de mi esposa, que ella siempre será la niña que me llena el alma, como mar inquieto, como mar en calma. No es que esté pegado con el tema, pero a mis hijos también, a mi hija azul, perdón, Celeste...", agregó.

Pero no todo fue chiste: Kramer también se sinceró sobre lo que ha aprendido en medio de las tormentas mediáticas. "Todo el tiempo (...) estamos expuestos a lo bueno, a lo malo (...), pero creo que es importante siempre intentarlo", reflexionó.

"A veces cuando suceden polémicas o cosas chiquititas, uno como que agarra eso negativo y lo hace propio (...) y uno se hunde y se paraliza. Han pasado los años (...) y hoy día tengo esa tranquilidad de mirarlo con más perspectiva y decir que es importante intentarlo siempre. No rendirse, no paralizarse", cerró.

