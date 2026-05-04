Star Wars conquista el calendario: El origen político del fenómeno “May the 4th”

Cada 4 de mayo, millones de seguidores alrededor del globo conmemoran el Día Mundial de Star Wars, una fecha que trasciende el cine para consolidarse como un hito de la cultura popular contemporánea. Aunque muchos asocian esta efeméride exclusivamente a la ficción, su origen remite a un curioso evento de la política británica.

EL MENSAJE PARA LA ''DAMA DE HIERRO''

En 1979, el diario London Evening News publicó un anuncio donde el Partido Conservador felicitaba a Margaret Thatcher por asumir como primera ministra. El mensaje decía: “May the Fourth Be with You, Maggie”.

Este ingenioso juego de palabras, que emula el lema “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe), fue adoptado rápidamente por los fanáticos. De hecho, se reconoce que “el origen del llamado #StarWarsDay no proviene directamente de los estudios Lucasfilm ni de Disney, sino del ingenio de los propios seguidores”.

EXPANSIÓN Y MERCADO

Si bien la frase nació a finales de los 70, la globalización total de la fecha ocurrió en 2011, tras un festival masivo en Toronto. Actualmente, la jornada es un pilar para los negocios, ya que “la industria del entretenimiento y el comercio digital aprovechan la jornada para lanzar ediciones especiales y promociones temáticas”.

UN LEGADO DE VALORES

A más de 40 años del estreno de Una nueva esperanza (1977), la narrativa se mantiene vigente por su exploración de la dualidad humana. Los fans destacan figuras como el Maestro Yoda, quien encarna una “sabiduría basada en valores éticos que continúan resonando en las nuevas audiencias”.

Finalmente, la fiesta no se detiene este lunes. El calendario galáctico se extiende al 5 de mayo, conocido como "Revenge of the Fifth", una jornada que, a diferencia, está “dedicada a los villanos de la saga”.

PURANOTICIA