Pedro Pascal lidera exitoso debut de "The Mandalorian & Grogu" en cines

La película "The Mandalorian & Grogu" inició con buenos resultados su recorrido por la taquilla norteamericana, luego de recaudar US$12 millones durante sus funciones de preestreno realizadas la noche del jueves.

El nuevo filme de Lucasfilm comenzó sus exhibiciones en cerca de 4.300 salas, incluyendo formatos premium como IMAX, 4DX y ScreenX, consolidándose como el primer gran estreno cinematográfico de la franquicia Star Wars desde The Rise of Skywalker, lanzada en 2019.

Las proyecciones de la industria apuntan a que la producción podría recaudar entre US$80 millones y US$100 millones durante el fin de semana largo de Memorial Day en Estados Unidos.

Pese al positivo comienzo, el desempeño inicial quedó por debajo de los US$14,1 millones obtenidos anteriormente por "Solo: A Star Wars Story" en sus funciones previas.

La cinta fue dirigida por Jon Favreau y trae nuevamente al chileno Pedro Pascal interpretando a Din Djarin, acompañado por Grogu, personaje que se convirtió en uno de los favoritos de los seguidores de la saga tras el éxito de la serie en Disney+.

La historia retoma el universo presentado en televisión y muestra a ambos protagonistas colaborando con la Nueva República para enfrentar a antiguos líderes imperiales tras la caída del Imperio.

Los adelantos difundidos antes del estreno mostraron secuencias de acción, nuevas habilidades de Grogu utilizando la Fuerza y una misión vinculada a Rotta el Hutt, personaje que cuenta con la voz de Jeremy Allen White.

El elenco también incluye a Sigourney Weaver, quien interpreta a la coronel Ward, encargada de reclutar a Din Djarin y Grogu para enfrentar a una facción imperial encabezada por un personaje interpretado por Jonny Coyne.

Disney apostó fuertemente en su campaña promocional por la popularidad de Grogu, combinando además referencias visuales a la trilogía original de Star Wars para atraer tanto a nuevos espectadores como a fanáticos históricos de la franquicia.

Las primeras reacciones del público han sido mayoritariamente positivas, especialmente respecto al paso de los personajes desde el streaming hacia una producción cinematográfica de gran escala.

PURANOTICIA