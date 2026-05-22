"Otra que se cumplió": Latife Soto asegura haber vaticinado dos noticias recientes en Chile

Revuelo ha causado en redes sociales un supuesto vaticinio cumplido de la tarotista Latife Soto, lo cual tendría relación con dos noticias recientemente comunicadas.

A fines de marzo, le preguntaron por el próximo terremoto que se registraría en Chile. A pesar que en ese momento se registraban muchos sismos en la zona austral y antártica de nuestro país, finalmente indicó que el terremoto ocurriría en el norte.

En un programa de streaming que tiene junto al periodista José Antonio Neme, la tarotista expresó que el movimiento telúrico de cuidado sería al sur de Perú.

Y fue justamente durante esta semana cuando se registró un sismo de magnitud 6,1 en la zona sur del vecino país, frente a lo cual se jactó de decir que "otra que se cumplió", a pesar que el movimiento tuvo escasa repercusión en territorio chileno.

Además, dijo haber anunciado el cambio de gabinete que finalmente se materializó la noche de este martes 19 de mayo, con la salida de Mara Sedini, de la Secretaría General de Gobierno; y de Trinidad Steinert, del Ministerio de Seguridad Pública.

“Se cumplió lo que dije con Neme en el live hace un mes y medio, y en La Hora de Jugar (programa de Mega)”, escribió Latife Soto, atribuyéndose la "predicción".

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