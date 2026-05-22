Katherine Orellana habría estado en riesgo vital y en la UCI producto de una peritonitis

Un grave estado de salud habría tenido al borde de la muerte a la reconocida cantante nacional Katherine Orellana, quien debió ser hospitalizada de urgencia.

Las primeras informaciones apuntan a una peritonitis, que la mantiene internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por recuperarse.

Según consignan diversos portales de espectáculos, la exparticipante del programa «Rojo, fama contra fama» habría estado incluso en riesgo vital.

Cabe hacer presente que la artista se ha mantenido alejada de las redes sociales desde el 24 de abril pasado, pese a ser una usuaria frecuente en el mundo virtual.

Además, vale recordar que Orellana ha causado polémica por promocionar tratamientos para bajar de peso, lo que pudo haber afectado a su salud.

PURANOTICIA