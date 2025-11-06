Standly rompe el silencio tras su detención por conducir bajo la influencia de las drogas: “Andan puro inventando we…”

Durante la mañana del miércoles, el cantante urbano, Standly, fue sorprendido por Carabineros en San Felipe y terminó detenido por manejar bajo los efectos de sustancias ilícitas, según confirmaron fuentes policiales.

Todo partió cuando los uniformados, que realizaban operativos en zonas marcadas por el tráfico y consumo de drogas, notaron que el vehículo del intérprete de “Marisola” no respetó la señal de alto en dos cruces. Al fiscalizarlo, el músico no logró zafar: el Narcotest arrojó positivo por THC, componente presente en la marihuana.

Pero eso no fue todo. En el auto también se hallaron dos bolsas con marihuana elaborada, lo que terminó por sellar el arresto del artista, cuyo nombre real es Camilo Paredes Aguirre.

Tras pasar a control, el Juzgado de Garantía de San Felipe decretó que Standly quedara con firma mensual, una medida que no ha dejado indiferentes a sus fanáticos, mientras en redes sociales ya corren todo tipo de comentarios sobre el escándalo.

Ahora, a través de sus redes sociales, Paredes publicó un comunicado sobre la detención, donde entregó su versión.

"Andan puro inventando we... y en verdad no es así", comenzó diciendo.

"Se han dicho muchas cosas que no son verdad y la prensa exageró todo", agregó.

"Sí, me detuvieron por portar marihuana, pero todo estaba en regla. Tengo receta médica que me permite usarla y transportarla por motivos terapéuticos. No fue nada ilegal ni como algunos medios lo hicieron ver", señaló.

Bajo esta misma línea, el artista urbano se quejó: “La situación se manejó mal, no se respetaron los protocolos y sentí mala intención en el procedimiento. Además, me faltan algunas cosas personales que estaban en el auto".

"Agradezco de corazón a toda mi gente por los mensajes y el apoyo. Estoy tranquilo, con la conciencia limpia y enfocado en seguir con mi música y todo lo que viene", cerró.

PURANOTICIA