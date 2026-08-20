Standly recupera auto robado y advierte a delincuentes: "A esos giles se lo vamos a dar"

El cantante urbano Standly confirmó a través de sus redes sociales que recuperó el Audi que le fue robado durante la madrugada del martes en Estación Central, poniendo fin a la búsqueda del vehículo.

El intérprete de "Panamera" había denunciado previamente el robo y utilizado sus historias de Instagram para referirse al hecho y lanzar duros mensajes contra quienes participaron en la sustracción.

Durante las últimas horas, el artista entregó una actualización a sus seguidores y confirmó que el automóvil finalmente fue encontrado.

"A todos los que están preguntando qué pasa realmente, ya recuperamos la nave", partió diciendo en sus historias.

Pese a la recuperación del vehículo, Standly volvió a dirigirse a los delincuentes y mantuvo el tono de sus declaraciones anteriores.

"A esos giles se lo vamos a dar en el hocico (sic)", lanzó, junto con agradecer las muestras de preocupación que recibió tras conocerse el robo.

Finalmente, el cantante realizó una nueva advertencia relacionada con la situación de seguridad en las calles.

"Cuídense en la calle, que están creyéndose malditos, andan los conejos con escopeta", sentenció.

PURANOTICIA