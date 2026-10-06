Gala Caldirola revela detalles de conversación con Luis Jiménez tras bullada infidelidad

Gala Caldirola entregó nuevos antecedentes sobre el quiebre de su relación con Luis "Mago" Jiménez y, particularmente, sobre la conversación que ambos mantuvieron después de la infidelidad que terminó con el vínculo.

La española abordó el tema durante su debut como panelista de «Plan Perfecto», donde explicó que decidió reunirse con su expareja luego de escuchar la entrevista que el exfutbolista concedió a «Primer Plano» y tras avanzar en un proceso personal acompañado por su psicóloga.

De acuerdo con su relato, el encuentro le permitió escuchar las disculpas de Jiménez y conocer su disposición para intentar enmendar lo ocurrido. Según contó, el exjugador reconoció que tenía aspectos personales que debía trabajar y manifestó su intención de recuperar la relación.

"Él me dice que está arrepentidísimo, que se da cuenta de todo lo que tiene que trabajar, de que quiere hacer un cambio", recordó Caldirola.

Tras aquella conversación, la chica reality decidió no apresurarse y dejar que el paso del tiempo le permitiera procesar sus emociones y determinar qué quería hacer con respecto al vínculo.

"Pensé en darle tiempo al tiempo, pero después, a medida que pasaron los días, y que fui soltando el vínculo, corroboré la decisión", explicó.

Caldirola también abordó la dificultad que significó cerrar una relación en la que todavía existían sentimientos, especialmente al constatar el arrepentimiento de su expareja.

"Es muy difícil cuando tú amas, te hacen daño, pero ves a esa persona arrepentida", señaló.

Pese a ello, aseguró que logró perdonar a Jiménez, aunque hizo una clara diferencia entre dejar atrás el daño y decidir retomar una relación. En su caso, el perdón no modificó su determinación de continuar por caminos separados.

La chica reality ya había planteado que actualmente sus principales prioridades son ella misma, su hija y el proceso de recuperación personal que ha llevado adelante después de lo ocurrido, manteniendo así su postura frente a una eventual reconciliación con el exfutbolista.

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