Standly quedó con arresto domiciliario diurno tras ser detenido por conducir bajo los efectos de las drogas

El cantante urbano "Standly" fue formalizado por los delitos de conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, además de infracción a la Ley de Drogas.

El artista llamado Camilo Paredes Aguirre deberá cumplir con arresto domiciliario diurno y arraigo nacional, luego de ser sorprendido manejando bajo la influencia de sustancias ilícitas en la comuna de Lo Barnechea.

Además, el Ministerio Público decretó la suspensión de su licencia de conducir durante los 90 días fijados como plazo para la investigación.

La defensa del músico, encabezada por el abogado Andrés Morales, se mostró de acuerdo con las disposiciones de la Fiscalía. Respecto a la particularidad del arresto domiciliario en horario de día, Morales precisó que "es una modalidad para que él pueda desarrollar sus actividades económicas en la noche".

El jurista también se refirió a los $69 millones en efectivo hallados en el automóvil, argumentando que "son pagos que se le habían realizado producto del trabajo que él realiza", mientras que sobre la marihuana incautada sostuvo que era de "consumo personal".

Por su parte, el fiscal Fernando Ceballos, perteneciente a la Fiscalía Metropolitana Oriente, defendió la idoneidad de las medidas adoptadas. Según explicó el persecutor, las cautelares resultan "proporcionales a la naturaleza de los delitos, en atención a la probable pena en el evento de ser condenado".

Un aspecto que marcó la jornada judicial fue la actitud de "Standly" ante los medios de comunicación. Durante su permanencia en las dependencias del tribunal, el cantante realizó diversos gestos obscenos hacia los periodistas y equipos de prensa que se encontraban cubriendo el caso.

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