Standly es detenido tras intentar evadir control policial con drogas y millones en efectivo

Prepárense para otro capítulo polémico en la vida de Standly. Este jueves, el artista —cuyo nombre real es Camilo Paredes— fue detenido tras intentar eludir un control policial en plena comuna de Lo Barnechea, generando un nuevo escándalo que mezcla velocidad, drogas y millones de pesos en juego.

El incidente ocurrió mientras circulaba en un Mercedes Benz por la Avenida José Alcalde Delano, frente al Mall Vivo Los Trapenses. Según el mayor Marcelo Ruiz, Standly y sus acompañantes "tomaron una actitud desafiante con el personal".

"Pasaron por el control para posteriormente volver y cruzar con luz roja, iniciándose un seguimiento controlado y sin perder de vista este vehículo, logrando fiscalizarlo", agregó el oficial, describiendo la arriesgada maniobra que puso en alerta a los uniformados.

La revisión del vehículo terminó con hallazgos explosivos: un fuerte olor a marihuana, tres bolsas de la droga, una pastilla y media de color rosado, y dos bolsas de género con más de 69 millones de pesos en su interior. Pero eso no fue todo: Paredes —quien descendió del móvil "en condiciones físicas deficientes", según Ruiz— manejaba bajo los efectos de la marihuana, sin licencia de conducir y con la documentación del vehículo vencida.

El cantante enfrentará a la Justicia este viernes por conducción bajo influencia de estupefacientes, en un proceso que amenaza con complicarle aún más su ya polémico historial.

NO ES PRIMERA VEZ

Y es que esta no es la primera vez que Standly se ve involucrado en problemas policiales: en noviembre pasado fue detenido por manejar drogado en San Felipe, donde además se le incautaron dos bolsas de marihuana, quedando sujeto a la cautelar de firma mensual.

Para rematar, apenas hace una semana protagonizó otro escándalo en Lo Barnechea al participar en una fiesta de tres días que Carabineros tuvo que clausurar, dejando tras de sí infracciones y polémica.

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