"Soy urólogo, no ufólogo”: el chascarro en programa argentino que desató risas en vivo

Un bochornoso momento se vivió en el programa de streaming argentino «Y qué», luego que confundieran a un urólogo con un ufólogo durante una transmisión.

El panel del canal Vorterix analizaba los documentos desclasificados de Estados Unidos sobre fenómenos anómalos no identificados y quisieron profundizar en el tema.

Para ello, se coordinó una entrevista con un especialista, a quien le consultaron por temas relacionados con la materia, dándose cuenta de inmediato del error.

“¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?”, le preguntaron al entrevistado quien, entre risas, explicó realmente cuál era su profesión.

“Yo soy urólogo, no ufólogo”, respondió el profesional de la medicina, generando una serie de carcajadas inmediatas en el estudio del programa.

“Es parecido, pero no es lo mismo”, bromeó el médico, convirtiendo el bochornoso pero divertido momento en un viral de redes sociales.

Fue tan distendido el momento que incluso le preguntaron sobre el fenómeno ovni al urólogo, quien señaló que no creía, pero que "puede llegar a existir, aunque no lo sé".

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