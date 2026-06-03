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Gonzalo Feito deja «Sin Filtros» en medio de dura pelea con Sebastián Eyzaguirre

Gonzalo Feito deja «Sin Filtros» en medio de dura pelea con Sebastián Eyzaguirre

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El periodista confirmó su salida del programa y acusó un "ataque de celos" tras sumarse a otro proyecto de streaming. Audios dan cuenta que Eyzaguirre le lanzó graves insultos.

Gonzalo Feito deja «Sin Filtros» en medio de dura pelea con Sebastián Eyzaguirre
Miércoles 3 de junio de 2026 10:16
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A punta de garabatos e insultos, Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre despidió a Gonzalo Feito de la conducción del programa de "debate" político, «Sin Filtros».

El productor ejecutivo tomó esta decisión luego que su excompañero en «CQC» diera inicio a otro programa de streaming, llamado «Próceres», en Porcel TV.

Según dio a conocer el programa de farándula «Que Te Lo Digo», de Zona Latina, Eyzaguirre habría tenido un "ataque de celos" por la decisión de Feito.

En un extracto de un audio expuesto en dicho programa, "Cuchillo" dice a Feito: "¡Compadre, no te preocupís... haz tu programa de mierda, hueón! Los que nos equivocamos fuimos nosotros al darte una mano a voh, hueón".

También le dijo que "¡erís desleal y un sapo de mierda, y toda la vida fuiste igual!”, agregando que "¡no te preocupís, juega sucio... ahora me vas a conocer, culiao!”.

Al respecto, Gonzalo Feito indicó a la periodista Paula Escobar que "yo ya no sigo en «Sin Filtros» desde hoy. Le dio ataque de celos por sumarme a otro streaming".

“No teníamos contrato firmado, estamos en negociaciones. Mandaron algo infirmable y se sumaron otras cosas y decidí poner fin a la negociación y no llegar a acuerdo”, complementó el ahora exconductor del programa político.

Cabe hacer presente que ahora el programa entrará a una fase que se llamará «Sin Filtros Mundial», la cual será conducida por el periodista Felipe Bianchi, quien ha recibido una ola de críticas de parte de los espectadores del espacio de streaming.

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