Raimundo Cerda rompe el silencio y expone las razones de su quiebre con Faloon: “Era un tira y afloja constante”

Tras semanas de especulaciones sobre el fin de su relación con Faloon Larraguibel, Raimundo Cerda finalmente decidió hablar y entregar su versión de una ruptura que sorprendió a muchos. La pareja, que mantuvo un romance por cerca de dos años, puso punto final a su historia justo antes de que el exchico reality aceptara ingresar a Volverías con tu ex? 2.

En conversación con Fotech, Raimundo confesó que atravesó momentos complejos cuando recibió la propuesta para sumarse al programa, ya que sabía que su decisión tendría consecuencias definitivas en su vida sentimental.

“Justo me llegó esta oportunidad, porque se supo que yo había terminado con ella. Y fue duro porque tuve que dejar muchas cosas de lado”, contó.

Pero lo que más le costó enfrentar, según reconoció, fue la conversación pendiente con Faloon y el significado que tendría su ingreso al encierro.

"Entre esas, la conversación con Faloon. Porque, claramente, al entrar acá, era como darle un término definitivo a la relación", señaló Rai.

El desgaste que terminó pasando la cuenta

Aunque durante mucho tiempo escuchó comentarios de personas cercanas que le advertían sobre las diferencias entre ambos y las distintas etapas que atravesaban, Raimundo aseguró que nunca dudó de sus sentimientos.

"No me importó, siempre estuve fiel a lo que yo sentía por Faloon", afirmó.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer problemas que terminaron colapsando la relación. Según explicó, la falta de entendimiento y los constantes conflictos marcaron el inicio del fin.

"Era como un tira y afloja constante que de a poco fue desgastando la relación", indicó Rai

Pese a todo, el exintegrante de realities insistió en que la historia que vivió junto a Faloon tuvo momentos muy positivos y quiso despejar de una vez por todas los rumores de infidelidad.

"La relación en sí fue súper bonita, nunca hubo ningún involucrado, ninguna duda", sostuvo.

De hecho, fue categórico al descartar la presencia de terceros en la ruptura y apuntó a otros factores que terminaron por quebrar el vínculo.

"Fueron por temas de egos, a veces, y de no saber llevar una comunicación en pareja", cerró Cerda.

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