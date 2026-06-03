Kika Silva no se guardó nada y enfrentó las críticas por su romance con Cristián Arriagada: “Solo pido espacio para vivir este proceso”

La confirmación del romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada desató una ola de comentarios y reactivó antiguas polémicas que involucran al médico.

Entre ellas, reaparecieron las duras declaraciones de Daniela Nicolás (expareja de Arriagada), quien en el pasado lo calificó como "un hombre tan malo y narcisista", además de otros rumores que volvieron a instalarse en el debate público.

A esto se sumaron cuestionamientos hacia la propia Kika por iniciar una relación con quien fue el esposo de Javiera Suárez, periodista con la que mantenía una cercana amistad.

Ante el revuelo, la modelo decidió referirse al tema a través de sus historias de Instagram, donde en un extenso texto, aseguró que suele mantenerse "al margen de este tipo de situaciones, pero en los últimos días se han difundido interpretaciones y afirmaciones inexactas, que con el paso del tiempo y la constante repetición han terminado instalándose como verdades para muchas personas (…) También creo que es importante recordar que la repetición de una versión no la convierte necesariamente en un hecho".

Asimismo, explicó que decidió manifestarse por respeto a quienes se han visto involucrados en la polémica y recalcó que "el interés que puedan generar ciertas situaciones, pero también creo que todos merecemos la oportunidad de construir nuestra vida y relaciones desde el presente, sin prejuicios ni conclusiones basadas en información incompleta e irreal".

"Desde mi lugar, solo pido espacio para vivir este proceso personal con tranquilidad", emplazó la modelo, asegurando a sus seguidores que "siempre he intentado ser transparente con ustedes, y por eso sentí que era importante escribir estas palabras", agregó Kika.

Finalmente, hizo un llamado a no perder "la capacidad de mirar a los demás con empatía y respeto. Muchas veces conocemos una pequeña parte de las historias que juzgamos".

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