¡Sorpresa en vivo! Vale Roth paraliza Fiebre de Baile al revelar el sexo de su tercer bebé

Una noche de alto impacto y profunda emoción se vivió en el estelar de Chilevisión, Fiebre de Baile. La gran protagonista de la jornada fue Valentina Roth, quien junto a su esposo, Miguel de la Fuente, compartió en pantalla uno de los momentos más esperados de su embarazo: la revelación del sexo de su tercer hijo, un hito que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

La dinámica, organizada por la producción del programa, consistió en una misteriosa caja instalada en el centro del escenario. Hasta ese momento, el secreto estaba guardado bajo estricto llave; de hecho, la única persona que conocía la verdad era la hermana de la bailarina. Ante la expectación de los televidentes y el público en el estudio, la pareja retiró la tapa del cubículo, desde donde volaron decenas de globos celestes, confirmando que esperan un niño.

El anuncio tomó por sorpresa a los propios involucrados, quienes reaccionaron con evidente emoción. Tras enterarse de que se convertirá en madre de un varón —luego de sus dos hijas mayores, Antonia y Martina—, Valentina Roth se tomó la situación con humor y admitió entre risas:

''Estoy acostumbrada a niñas, no sé qué voy a hacer ahora. Voy a buscar nombres, manden ideas y a aperrar. A estudiar a los niños''.

Ante la confesión, la animadora Diana Bolocco intervino con una humorada del momento, asegurando que ''hay una gran diferencia, no más''.

Por su parte, Miguel de la Fuente se mostró conmovido y feliz por el nuevo integrante que se suma a la familia, manifestando el verdadero deseo detrás de esta dulce espera:

''Estamos súper bien. Lo único que quería era tener otro hijo más con Valentina. En realidad, nos daba lo mismo si era hombre o mujer. Queríamos que solo estuviera sano para criarlo con mucho amor''.

El tierno momento televisivo se convirtió rápidamente en tendencia en plataformas digitales, donde los fanáticos de la influencer fitness llenaron de felicitaciones y buenos deseos a la pareja, que celebra la llegada de su primer hijo varón en medio del cariño de la audiencia.

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