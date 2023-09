«Sonido de Libertad»: La película que triunfa a nivel internacional y ya está en Chile para generar conciencia sobre la trata y tráfico de niños

Desde su lanzamiento en los Estados Unidos, la película «Sound of Freedom», en español «Sonido de Libertad», ha ganado elogios por su enfoque valiente y su impactante representación de los horrores de la trata de niños. La cinta narra una historia basada en hechos reales que saca a la luz la lucha contra esta dolorosa realidad, con un enfoque en la determinación y valentía de quienes se enfrentan a esta atrocidad.

Eduardo Verástegui, productor comprometido con contar historias significativas a través del cine, ha unido fuerzas con Jim Caviezel, un actor conocido por sus papeles intensos y emotivos, y Alejandro Monteverde, un director con un don para tejer narrativas conmovedoras y con propósito social, para llevar esta historia a la pantalla grande.

La película es distribuida a nivel internacional por Angel Studios, una empresa dedicada a llevar contenido inspirador a audiencias globales. Con su apoyo a «Sonido de Libertad», Angel Studios reafirma su compromiso de usar el cine como una herramienta poderosa para crear conciencia y promover el cambio en temas importantes.

El estreno de la producción en Latinoamérica marca un hito significativo en la difusión del mensaje crucial que aborda. A medida que la película llega a nuevos públicos, se espera que genere un diálogo significativo sobre la trata y el tráfico de niños, así como también inspire a la acción.

La trama de la película desentraña las redes oscuras y clandestinas de la trata de niños, arrojando luz sobre esta preocupante realidad y motivando a la audiencia a unirse a la lucha contra esta injusticia global.

La película está disponible en cines de todo Chile desde el 31 de agosto, brindando a los espectadores la oportunidad de experimentar este impactante relato en la pantalla grande y unirse a la conversación sobre un tema que requiere la atención de todos.

«Sonido de Libertad» está dirigida por Alejandro Monteverde (Little Boy, Bella), escrita por Alejandro Monteverde y Rod Barr, y producida por Eduardo Verástegui.

"Está filmada de manera respetuosa e impactante, basada en eventos reales de héroes encubiertos que traen esperanza a muchos", dijo Neal Harmon, CEO de Angel Studios.

"Esta película mantendrá a la audiencia al borde de sus asientos con suspenso y nos animará a todos a tomar medidas", agregó.

Protagonizada por Jim Caviezel (The Passion of the Christ, Frequency, Deja Vu) y la la ganadora del Premio Oscar de la Academia, Mira Sorvino (The Final Cut, Psych, After Ever Happy, Bill Camp (12 Years a Slave, The Queen’s Gambit, Joker).

Con la actuación de José Zúñiga (Twilight, Madam Secretary, American Crime Story).

"Estoy muy orgulloso de ser parte de esta película impactante", dijo Jim Caviezel, quien interpreta al protagonista. "De hecho, diría que esta es la segunda película más importante que he hecho después de La Pasión de Cristo".

PURANOTICIA