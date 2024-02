Sonia Sahar rompe el silencio tras polémica con Peso Pluma: “No sabía quién era ella (Nicki Nicole)”

Sonia Sahar, la influencer estadounidense con raíces latinas, salió a defenderse de las acusaciones que las sindican como la responsable del quiebre entre la relación sentimental entre los cantantes Peso Pluma y Nicki Nicole.

Recordemos que el artista y la creadora de contenidos fueron vistos de la mano y compartiendo, durante el día del Super Bowl, en Las Vegas, Estados Unidos. Esto, mientras la interprete de “No voy a llorar” se encontraba en Costa Rica, fue desde ese lugar con ella confirmó que mexicano le fue infiel y confirmó el rompimiento.

Sahar por su parte, utilizó las redes sociales para aclarar su participación en esta historia, abduciendo que todo esto ha sido “exagerado”: “Si sé quién es Peso Pluma, pero no hablo español y no sigo las noticias en español. No conocía su vida personal o sobre su relación, no sabía quién era ella (Nicki Nicole)”.

Por otra parte, pidió que se haga un alto a todo el abuso verbal y escrito que ha recibido a través de las redes sociales: “Les pido a todos que paren el bullying, no es el tipo de persona que soy, no tenía intenciones de romper una relación, ni nada por el estilo”, explicó.

Hasta ahora, solo falta saber la versión de Peso Pluma, quien no ha querido dar detalles de lo ocurrido o si tiene como defenderse.



(Imagen: @eluniversal)

