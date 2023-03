"Sólo soy el de turno una vez más": Karol Lucero reaccionó tras funa por supuestos mensajes a expareja

Karol Lucero rompió el silencio tras ser acusado por su expareja, Yadranka Tomic, de segiur contactándola pese a estar comprometido con Fran Virgilio.

La modelo indicó que el integrante de «Mucho Gusto» le envió mensajes en los que supuestamente se le insinuaba.

"Tu teatrito no dura toda la vida. Que personaje más triste.. ¡Anda a casarte! Ya tienes la fecha lista. Qué mal. Amiga date cuenta“, fue parte de lo que respondió en redes sociales la mujer.

Ante esto, el locutor radial subió una fotografía suya con un mensaje reflexivo. “Escucha a los mentores y dementores… siempre puedes sacar algo bueno, de todo se aprende“, escribió.

Y luego, publicó una historia en la que afirmó que “la información falsa, llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera“.

Tras esto, Lucero subió un video con su pareja, con la canción «Envidia» de fondo y respondió algunos comentarios en su Instagram.

“Aguanto mil batallas más. A otros les da depre y andan llorando, yo me rio. Me hago más fuerte y sigo avanzando“, afirmó.

“Eso hacemos (no pescar). Nuestra vida continua de igual manera, he pasado por esto 10 veces antes y Fran ni pesca, así que todo bien. Sólo soy el de turno una vez más… ya vendrán los siguientes” y “Fran es una joven decente y educada, no pesca tonteras ni hace show”, dijo en otro comentario.

