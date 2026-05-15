"Solo busco tranquilidad": Filtran la tajante respuesta de Pepa Órdenes tras la impactante confesión de Yamila Reyna

El triángulo mediático entre el cantante Américo, su esposa Pepa Órdenes y la actriz Yamila Reyna sumó un nuevo y tenso capítulo. Luego de que Reyna remeciera la farándula al confesar que sigue enamorada del artista, Órdenes rompió el silencio para responder de forma tajante a las especulaciones sobre su matrimonio.

El escenario se encendió tras las declaraciones de Yamila Reyna en el podcast M de Mujer, donde abrió su corazón respecto al quiebre con el músico: “Uno se siente culpable de hacerlo porque uno ama profundamente. Yo creo que nunca en mi vida había estado tan enamorada. Entonces que en 24 horas te cambie la vida como me cambió a mí”, admitió la comediante argentina, añadiendo sin filtros: “Yo todavía estoy enamorada de la persona que me separé (...) Yo sigo enamorada”.

Ante el revuelo y los fuertes trascendidos que apuntan a que Américo habría regresado a vivir con su esposa tras el escándalo, la panelista de Zona de Estrellas, Adriana "La Leona" Barrientos, se contactó directamente con Pepa Órdenes.

Aunque evitó confirmar o desmentir la reconciliación, Órdenes fue clara respecto al acoso que ha sufrido en redes sociales: "Hola Adriana, recién veo tu mensaje y te ofrezco disculpas por ello. Hay temas a los cuales no me voy a referir porque, además, he recibido mucho hate de manera injusta sin decir, sin confirmar o desmentir algo", leyó Barrientos en pantalla.

La esposa del cantante de cumbia optó por alejarse del conflicto mediático, asegurando: "Espero que siga yendo siempre muy bien. Solo busco y me quedo en la tranquilidad que yo misma me puedo entregar".

Durante la conversación, Barrientos intentó ir más allá, apuntando directamente contra la trasandina al comentarle "Ha hecho mucho daño la Yamila, como siempre", en referencia a la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que Reyna interpuso contra el cantante. Sin embargo, Órdenes no cedió a la provocación y cerró el tema de forma escueta: "No me referiré al respecto y de nuevo gracias, Adriana".

Cabe recordar que esta polémica estalla en un complejo momento judicial para Américo, quien actualmente enfrenta medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con Yamila Reyna tras la denuncia en su contra.

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