Soledad Onetto explora una nueva faceta en la pantalla chica con el histórico regreso de ‘Biografías’ a Canal 13

Uno de los programas más emblemáticos de la televisión chilena prepara su regreso a las pantallas de Canal 13. Se trata de ‘Biografías’, espacio dedicado a explorar en profundidad la vida profesional y personal de destacadas figuras del ámbito artístico, deportivo y social.

En esta nueva etapa, la conducción del programa estará a cargo de la periodista Soledad Onetto, actual conductora de T13 Central. Este nuevo desafío reafirma la versatilidad de la profesional, quien ha desarrollado una extensa trayectoria en distintos formatos televisivos.

A lo largo de su carrera, Onetto ha incursionado en áreas que van desde la tecnología, con Estamos conectados (13C), hasta la conducción del docureality Cásate conmigo y su participación en Acoso textual. También ha estado al frente de matinales como Viva la mañana y Mucho gusto, además de liderar espacios de investigación como Cara y sello. A ello se suma su participación como animadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2009 y 2010.

El regreso de ‘Biografías’ mantendrá la esencia que convirtió al espacio en un clásico de la televisión chilena entre 2002 y 2006, y posteriormente en 2010. El formato combinará un riguroso trabajo de investigación periodística, archivo audiovisual y entrevistas a amigos, colegas y expertos.

Asimismo, conservará una de sus principales características: el protagonista de cada episodio no hablará directamente, sino que su historia será reconstruida a través de las miradas, testimonios y anécdotas de personas de su entorno.

El programa buscará abordar no solo los logros de cada personaje, sino también sus momentos más complejos y difíciles, mostrando tanto sus luces como sus sombras. De esta manera, el objetivo será “evitar juicios unidireccionales” para que sea el propio público quien determine si las figuras abordadas son “héroes o villanos”.

Para mantener el tono narrativo que marcó la identidad del espacio, el proyecto conservará “la inconfundible voz en off de su locutor histórico, Jaime Muñoz Villarroel”.

Si bien aún no existe una fecha específica para el estreno, desde Canal 13 señalaron que el regreso de ‘Biografías’ a las pantallas de la estación y sus plataformas “se concretará durante el segundo semestre del año en curso”.

(IMAGEN DE CANAL 13)

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