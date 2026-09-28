¡Fiesta musical a lo largo del país! Luis Fonsi confirma gira por Chile con cuatro conciertos en abril de 2027

Gran expectación ha generado entre sus fanáticos el anuncio del regreso de Luis Fonsi a Chile. El cantautor puertorriqueño ampliará su paso por el país en abril de 2027, con cuatro presentaciones confirmadas en distintas regiones, en el marco de su nueva gira internacional «Mar Infinito World Tour».

Aunque inicialmente solo se había anunciado un espectáculo en la capital, la producción confirmó que la travesía musical sumará nuevas fechas en O’Higgins, Biobío y Antofagasta. La gira comenzará oficialmente el 20 de febrero de 2027 en Puerto Rico y recorrerá diversos escenarios de Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia.

El itinerario confirmado en Chile contempla los siguientes conciertos:

1 de abril de 2027: Santiago, Santander Arena (exMovistar Arena).

2 de abril de 2027 (21:00 horas): San Francisco de Mostazal, Gran Arena Monticello.

6 de abril de 2027: Concepción, Centro de Eventos Sur Activo.

8 de abril de 2027: Antofagasta, Explanada Casino Enjoy.

Respecto al contenido del espectáculo, el artista realizará un recorrido por sus más de dos décadas de trayectoria, incluyendo clásicos como ''Despacito'', ''Échame la Culpa'', ''Aquí Estoy Yo'', ''No Me Doy por Vencido'' e ''Imagíname Sin Ti''. Además, presentará sus lanzamientos más recientes.

El recorrido llega en un momento consagratorio para la carrera del puertorriqueño. Según destacaron desde su equipo, ''su sencillo “Cambiaré” alcanzó el primer lugar de los rankings Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard'', mientras que el tema ''Me Despido'' se posicionó en el número uno de las radios en Chile y Argentina.

VENTA DE ENTRADAS

Para la presentación en Santiago, los tickets ya se encuentran disponibles a través del sistema Punto Ticket. En tanto, las entradas para los shows de Mostazal, Concepción y Antofagasta saldrán a la venta general este miércoles 30 de septiembre a las 12:00 horas mediante Ticketmaster.

Ante la alta demanda prevista, desde la organización recalcaron la importancia de ''adquirir los tickets únicamente mediante Ticketmaster y los puntos de venta oficiales de Monticello'' para garantizar el acceso seguro a los recintos.

PURANOTICIA