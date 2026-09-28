“No quiero perder a mi mujer”: Álvaro Ballero pone en duda su ingreso al nuevo reality de Mega tras millonaria oferta

El exejecutivo de Canal 13 y reconocido rostro de la telerrealidad chilena, Álvaro Ballero, volvió a generar repercusión en el mundo del espectáculo tras revelar la encrucijada laboral y personal que enfrenta. A pocas semanas del inicio de las grabaciones de Volverías con tu ex? 3 en Perú, el comunicador expuso públicamente sus dudas respecto de aceptar la oferta para incorporarse al programa de Mega.

La propuesta contempla su posible ingreso junto a exparejas como María José Reyes o su exesposa Ludmila Ksenofontova. Sin embargo, pese al atractivo incentivo económico, el principal dilema de Ballero estaría relacionado con proteger su actual relación sentimental con la médico veterinaria Valentina Schnitzer.

A través de sus historias de Instagram, el chico reality compartió una encuesta para consultar a sus seguidores sobre si debería aceptar la oferta, manifestando abiertamente el conflicto que enfrenta:

“Esta es probablemente una de las decisiones más difíciles en mi vida... Aceptar la oferta y poner en juicio mi imagen, mis sueños y mi mujer. Rechazar la oferta y poner en juego mis responsabilidades financieras y mi futuro”.

El comunicador dejó entrever que estaría dispuesto a restar prioridad a las negociaciones televisivas con tal de resguardar el vínculo afectivo que mantiene con Schnitzer. En una de sus publicaciones más directas, expresó:

“Lo único que sé es que no quiero perder a mi mujer @valentinaveterinaria. Por ti lo doy todo, y pierdo todo también”.

Cabe recordar que la trayectoria de Ballero en la franquicia ha estado marcada por renuncias e ingresos inconclusos en ediciones anteriores. Con las grabaciones del nuevo espacio fijadas para octubre, la decisión final sobre su participación en el programa se conocerá durante los próximos días.