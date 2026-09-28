Alejandro Sanz sorprende al público de Shakira y se suma a su concierto en Madrid

Alejandro Sanz fue la gran sorpresa de la cuarta noche de conciertos de Shakira en Madrid, al subir al escenario de Macondo Park para acompañar a la artista colombiana en una interpretación de "La Tortura".

La aparición del español desató la euforia de los cerca de 55 mil asistentes que llegaron al recinto. Sanz irrumpió en medio de la presentación tocando su guitarra eléctrica, mientras Shakira lo presentó ante el público como su "hermano Alejandro Sanz".

El encuentro volvió a poner en escena la estrecha relación que mantienen ambos artistas desde hace más de 20 años y que también se ha reflejado en distintas colaboraciones musicales.

Luego del espectáculo, Sanz compartió fotografías del momento en sus redes sociales y dedicó elogiosas palabras a la cantante colombiana.

"Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte", escribió el español.

En el mismo mensaje, destacó el impacto internacional de la artista: "Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki".

Sanz se convirtió así en el segundo invitado especial de la residencia madrileña de Shakira, luego de la participación de la cantante italiana Laura Pausini. La colombiana contempla un total de 12 presentaciones en la capital española.

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