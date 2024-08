Solange Lackington y su regreso a las teleseries con «Amores de Mercado»: "Fue una grata sorpresa que me convocaran"

Solange Lackington regresará a las teleseries de la mano del remake de «Amores de Mercado» en Mega.

En la nueva versión de la icónica teleserie, la actriz interpretará a 'Nora Pacheco', la ama de llaves de la familia Ruttenmayer.

En diálogo con Página 7, la artista manifestó que "fue una grata sorpresa que me convocaran. La verdad es que no la vi (la teleserie) cuando la dieron en su momento, porque estaba trabajando en la competencia, pero sí supe de lo bien que le fue".

Lackington reveló que "ahora tampoco la he visto, desde el Área Dramática nos pidieron que mejor no la viéramos. No he querido ver el trabajo de la Gaby".

Además, destacó el reencuentro con colegas con los que no trabajaba hace tiempo. "Al Bastián (Bodenhöfer), por ejemplo, desde «Tic Tac» (1997), imagínate los años. La Ingrid (Cruz), Simón (Pesutic), Carmina (Riego), la Andrea (Eltit) también, un gusto volver a verlos".

Respecto a los reversiones de teleseries de Mega, como «El Señor de la Querencia», que está al aire, y los próximos estrenos de «Amores de Mercado» y «Los treinta», Solange declaró que "muchas veces las teleseries las repiten, entonces me parece mucho mejor que se haga un remake con otro elenco, en otro contexto. Me parece un trabajo súper interesante para los guionistas, adaptar situaciones o ciertos léxicos de ese entonces, y actualizarlo con los de ahora".

"Es un trabajo creativo, siento yo para todos, los directores, la producción en general, actores. Es una nueva apuesta de intentar hacer algo distinto a lo que ya se hizo: escenografía, vestuario, locaciones, todo. Es un trabajo creativo, siento yo para todos, los directores, la producción en general, actores. Es una nueva apuesta de intentar hacer algo distinto a lo que ya se hizo: escenografía, vestuario, locaciones, todo", complementó.

Finalmente, la actriz sostuvo que "en particular esta apuesta me parece muy entretenida. Es una historia que tiene de todo, mucho humor, harta comedia, pero también hay un drama fuerte detrás".

