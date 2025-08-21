Aseguran que Alexis Sánchez se convertirá en padre por primera vez

Alexis Sánchez, se prepara para asumir un nuevo y significativo desafío fuera de las canchas a sus 36 años, ya que será padre por primera vez.

La información, revelada por el diario La Tercera, pone fin a los rumores que circulaban desde hace semanas en torno al jugador.

Las especulaciones sobre un posible embarazo de la modelo rusa, Alexandra Litvinova, comenzaron a tomar fuerza tras su paso por Chile en junio pasado, donde algunos de sus seguidores más observadores notaron variaciones en el tipo de contenido que compartía. La modelo empezó a elegir vestimenta más suelta y evitó publicar imágenes en las que se viera su zona abdominal.

Según el medio, el anuncio fue realizado en un encuentro familiar, donde el futbolista nacional compartió la noticia con sus seres más cercanos.

Pero eso no es todo, ya que este importante cambio en su vida personal estaría influyendo directamente en algunas de sus decisiones profesionales recientes, de acuerdo con el reporte.

En un escenario marcado por dudas respecto a su próximo paso en el fútbol, El Niño Maravilla tomó la decisión de permanecer en Europa y seguir vinculado al Udinese. El atacante priorizó la estabilidad personal y profesional, dejando de lado propuestas económicamente más atractivas o con destinos lejanos y llamativos.

De acuerdo con diversas fuentes, el chileno desestimó ofrecimientos provenientes de Arabia Saudita, la MLS, clubes sudamericanos e incluso acercamientos por parte de Universidad de Chile, y al parecer todo fue por amor, por su pareja rusa, Alexandra Litvinova, con quien espera a su primer hijo y que vive junto a él en Friuli (región donde está radicado el Udinese).

Cabe mencionar que hasta el momento, Sánchez no se ha referido al tema, ni tampoco lo ha negado.

PURANOTICIA