Solange Lackington recordará cuando casi pierde la vida producto de una cirugía estética: “Pensé que me iba a morir”

La noche de este martes, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibirá como invitada a la actriz Solange Lackington, quien recordará uno de los momentos más complejos de su vida.

Lo anterior, ya que abordó una cirugía estética que se realizó, la que casi le cuesta la vida por la negligencia de su doctor el año 2014, mientras se preparaba para realizar un desnudo en la teleserie “Chipe libre”.

“Me agarré una infección en el postoperatorio y él no lo pesquisó a tiempo. Hice un principio de septicemia (...) Estuve cinco meses con mi estómago abierto, me operó tres veces en dos meses y cuando quiso hacerme una cuarta intervención, le dije que no”, comenzó relatando, agregando que “entonces me hizo un aseo quirúrgico en su oficina, sin anestesia ni nada. Fue una experiencia horrorosa”.

“Yo en un minuto pensé que me iba a morir, no tenía energía de nada”, añadió Lackington, motivo por el que su personaje debió salir de la trama, e incluso perdió otras oportunidades de trabajo.

