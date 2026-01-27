“Socios de la parrilla” se reinventa: Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot irán a casas de famosos en nueva temporada

Canal 13 sorprende con la cuarta temporada de Socios de la parrilla, ahora rebautizada “Socios de la parrilla a domicilio”, donde el trío de animadores promete risas, confesiones y momentos inéditos.
La maquinaria de “Socios” no para de crecer y parece que Canal 13 apuesta todo al trío más explosivo de la televisión: Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot. Después de arrasar con “Socios por Chile” en 2025 y cerrar con éxito “Socios por el mundo 4”, ahora los fanáticos tienen razones para emocionarse: vienen cambios que prometen sacudir los viernes prime.
El esperado regreso será con “Socios de la parrilla”, el programa de conversación que ya tuvo tres temporadas entre 2022 y 2023 y que volverá con su cuarta entrega.
Su secreto siempre fue simple: una parrilla, risas, anécdotas y conversaciones con invitados de primer nivel.
En los ciclos anteriores desfilaron figuras como Cecilia Bolocco, Mario Kreutzberger, Martín Cárcamo, María Elena Swett, Karen Doggenweiler, Soledad Onetto, Sergio Lagos, Karla Constant, Carolina Arregui, Benjamín Vicuña, José Luis Repenning, Kenita Larraín, Pamela Díaz y Myriam Hernández, entre muchos otros.
Pero ahora, la producción de Mkzeta decidió darle un giro que promete polémica y curiosidad: los animadores irán directo a las casas de los famosos.
Sí, el programa cambia de nombre: será “Socios de la parrilla a domicilio”, y en cada capítulo Pancho, Jorge y Pedro llegarán hasta algún hogar de un rostro reconocido para compartir, cocinar, reír y sacar confesiones que probablemente no veríamos en un estudio.
Y por supuesto, Rodrigo Barañao, el chef de confianza que los acompañó en temporadas anteriores, también se suma a la aventura culinaria, asegurando que los platos y las parrillas sigan siendo protagonistas junto a las historias y risas de los invitados.
PURANOTICIA