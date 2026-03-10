La impactante revelación de Asskha Sumathra: habló con Andrés Caniulef horas antes de su muerte

La transformista y comediante Asskha Sumathra sorprendió al revelar un emotivo detalle sobre sus últimos contactos con el periodista Andrés Caniulef, fallecido el 9 de enero tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

En conversación con el programa Detrás de la Quinta, la humorista repasó su bullado paso por el Festival de Viña del Mar 2026, instancia en la que también se dio un momento para recordar al comunicador. Fue ahí donde lanzó una revelación que dejó helados a varios: había hablado con él apenas horas antes de su muerte.

"Justo había hablado con Andrés Caniulef poquito antes, el día antes de que él partiera", contó en el programa de Mega.

La ganadora del programa Coliseo explicó que ese último intercambio quedó marcado en su memoria y que aún resuena como una especie de impulso emocional en medio de su carrera.

En ese sentido, no dudó en agradecerle públicamente por el ánimo que le transmitió en ese momento: "Porque me quedé con esa vibra de él. Con esto: 'hueona, maricona, dalo todo, reviéntalo'".

Pero el recuerdo también abrió espacio para una reflexión más profunda. Sumathra aprovechó la conversación para hablar del camino que ha recorrido la comunidad LGBTQ+ en el espectáculo chileno y de los episodios dolorosos que marcaron ese proceso.

En ese contexto, recordó el caso de Daniel Zamudio, el joven cuya muerte en 2012 remeció al país tras un brutal ataque homofóbico.

"Tuvimos que pasar por un dolor terrible para que la gente comprendiera que somos en esta sociedad gente igual que todos, que fue Zamudio. Entonces, eso que descarnó a la sociedad hace que hoy les pueda agradecer como con Gaviotas", explicó.

