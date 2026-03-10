¿Nuevo romance? Vinculan a Ester Expósito con Kylian Mbappé tras misterioso fin de semana en París

Los rumores de un posible romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé explotaron con fuerza en los últimos días, luego de que ambos fueran vistos compartiendo un fin de semana en París. La capital francesa —famosa por ser uno de los destinos más románticos del planeta— terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que se encendieran todas las alarmas sobre un posible vínculo amoroso entre la actriz y el delantero del Real Madrid.

Pero las especulaciones no quedaron ahí. Tras su paso por la ciudad, ambos habrían viajado juntos de regreso a España en un jet privado, un detalle que terminó de disparar las teorías. En las imágenes que circulan en redes se ve a la protagonista de Élite bajando del avión con un look relajado —jeans, top blanco y blazer marrón— mientras el astro francés aparece detrás con ropa deportiva y actitud distendida.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha salido a confirmar ni desmentir el supuesto romance, pero la cercanía entre ambos ya tiene a los fanáticos y a la prensa del espectáculo mirando cada uno de sus movimientos.

Y es que Expósito no es cualquier celebridad: saltó a la fama mundial con apenas 18 años gracias a Élite y, a sus 26, se consolidó como una de las actrices españolas más influyentes del momento, con una enorme comunidad de seguidores —más de 26 millones— atentos a cada paso de su vida personal.

