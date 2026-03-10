Billboard remece el rock latino: cuatro bandas chilenas entran en su histórico ranking y Los Prisioneros fueron incluidos en el top 5

El prestigioso medio musical Billboard sacudió el mundo del rock latino tras publicar su ranking con las 50 mejores bandas de rock en español de la historia, una lista que ya está dando que hablar entre fanáticos y que también puso a Chile en el mapa con varios nombres que marcaron generaciones.

Dentro del listado aparecen cuatro bandas chilenas, aunque no todas quedaron tan arriba como algunos esperaban. La mejor posicionada fue Los Prisioneros, que logró instalarse nada menos que en el puesto número 5, consolidando su estatus como uno de los grupos más influyentes del continente. La publicación los destacó por sus "himnos agridulces de una generación olvidada", subrayando el impacto que tuvo la banda liderada por Jorge González durante los años 80.

Más abajo en la lista aparece la histórica agrupación Los Jaivas, ubicada en el puesto 18. Desde la revista destacaron su sello único dentro del rock latinoamericano. "La banda creó un puente sonoro entre la tradición precolombina y el mundo moderno, consolidando su legado como uno de los innovadores más cósmicos y deslumbrantes del rock latinoamericano", señaló la publicación.

El ranking continúa con La Ley en el puesto 26, a quienes describieron como "uno de los actos de rock alternativo y pop rock más influyentes de Chile".

Finalmente, Los Bunkers cerraron la presencia chilena en el lugar 34, demostrando que las nuevas generaciones del rock nacional también lograron colarse en el listado internacional.

Eso sí, el primer lugar del ranking quedó en manos de los argentinos Soda Stereo, considerados por Billboard como la banda más importante del rock en español. El top 10 lo completan Café Tacvba, Sui Generis, Los Fabulosos Cadillacs, Los Prisioneros, Babasónicos, Caifanes, Zoé, Maná y Aterciopelados.

Como era de esperarse, el ranking ya empezó a generar debate entre fanáticos del rock latino, especialmente por las posiciones de varias bandas icónicas.

PURANOTICIA