Skartleth Labra rompe el silencio tras rumores de reconciliación con Pailita: “Estoy más sola que yo misma”

Skartleth Labra volvió al centro del cahuín farandulero. Cansada de los rumores sobre su vida amorosa, la ex chica reality decidió romper el silencio y aclarar las informaciones que venían circulando hace unos días.

Todo ocurrió durante un live en TikTok, donde la influencer enfrentó directamente las especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa con el cantante urbano, Pailita: "Chicos, yo estoy soltera y no estoy con nadie. Ojalá me hable alguien, estoy más sola que yo misma", aseguró.

Pero lejos de quedarse ahí, Skar dejó entrever que sigue más atenta que nunca a todo lo que se comenta, con un mensaje que varios interpretaron como indirecta: "Tranquilas, merenguitos, que no voy a hablar nada. No soy la Skarleth de 17, pero sí la sapa que quiere saber todo lo que piensa".

Recordemos que hace semanas su nombre viene sonando fuerte luego del quiebre con Diego Bazáes, lo que abrió la puerta a todo tipo de teorías sobre su presente sentimental.

Y como si eso fuera poco, su nombre fue nuevamente vinculado con Pailita, desatando especulaciones sobre una posible reconciliación que tiene a los seguidores en alerta.

Sin embargo, el intérprete de "Parcera", quien recientemente también terminó su relación con July Leguizamón, bajó las revoluciones y dejó claro que no está interesado en iniciar un nuevo romance por ahora.

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