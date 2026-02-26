Skarleth Labra y Matteo Bocelli se preparan para el piscinazo: revelan hora y lugar de la esperada ceremonia en Viña 2026

La influencer Skarleth Labra y el músico Matteo Bocelli se coronaron como los nuevos reyes de Viña 2026, luego de imponerse en la votación de la prensa acreditada del Festival de Viña del Mar.

La bailarina obtuvo 30 votos, mientras que el artista italiano alcanzó 31 preferencias, consolidándose ambos como favoritos tras el respaldo del público y los periodistas.

¿A QUÉ HORA SERÁ EL PISCINAZO?

La organización confirmó que la ceremonia de coronación se realizará este jueves a partir de las 19:00 horas, instancia en la que se reunirá la prensa acreditada.

En tanto, el tradicional piscinazo está programado para cerca de las 20:00 horas del mismo día, marcando un cambio respecto a años anteriores, cuando la actividad se desarrollaba durante la mañana antes del cierre del certamen.

El evento tendrá como escenario la terraza del Hotel Novotel, recinto que en los últimos años se ha convertido en el punto oficial para esta esperada tradición festivalera.

En conversación con el programa Primer Plano, Skarleth Labra agradeció el respaldo recibido y anticipó que su presentación tendrá un sello especial.

“Estoy preparando algo muy bonito, porque Pollito vino a Viña exclusivamente para apoyarme”, comentó la reina, adelantando una puesta en escena diferente.

La influencer, quien se hizo conocida tras su paso por Gran Hermano Chile, aseguró además que buscará innovar, considerando que no sabe nadar. “Queremos traer un poquito de Fiebre de Baile”, señaló, dejando entrever que el espectáculo incluirá coreografía y show previo al chapuzón.

Sobre el proceso para conseguir la corona, la soberana fue enfática: “Fue trabajo duro, fue trabajo honesto, nos levantamos todos los días para hacer notitas”, sentenció.

Así, todo está listo para que la nueva dupla real de Viña 2026 selle su reinado con el tradicional piscinazo, uno de los momentos más esperados por los seguidores del certamen viñamarino.

PURANOTICIA